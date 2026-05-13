Isu Harga BBM, Teknologi Blue Core Yamaha Jadi Andalan Motor Irit dan Bertenaga

Rabu, 13 Mei 2026 – 06:49 WIB
Yamaha Grand Filano Hybrid 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai menjadi perhatian masyarakat. Efisiensi konsumsi BBM pun otomatis menjadi satu faktor utama saat memilih sepeda motor untuk harian.

Situasi itu turut dibaca PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) yang mengandalkan teknologi mesin Blue Core, sebagai senjata utama menjaga daya tarik produknya di pasar otomotif nasional.

Yamaha menilai kebutuhan konsumen saat ini bukan hanya soal performa, tetapi juga efisiensi jangka panjang.

Oleh karena itu, pabrikan berlambang garpu tala tersebut terus mengembangkan teknologi mesin yang mampu menekan konsumsi bahan bakar tanpa mengorbankan tenaga.

Teknologi Blue Core menjadi salah satu fokus pengembangan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir.

Inovasi itu dirancang untuk meminimalkan gesekan pada mesin, sekaligus memaksimalkan proses pembakaran agar penggunaan bensin lebih efisien.

Lewat teknologi tersebut, motor Yamaha diklaim tetap responsif saat digunakan di berbagai kondisi jalan, namun tetap hemat dalam konsumsi BBM harian.

Manager Public Relations PT. YIMM, Rifki Maulana mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi fluktuasi harga BBM, selama memilih kendaraan dengan teknologi yang tepat.

Di tengah isu kenaikan harga BBM, Yamaha melalui mesin berteknologi Blue Core optimistis motor besutannya tetap laris di pasar nasional

Yamaha  Blue core Yamaha  motor irit Yamaha  Harga BBM  Motor Yamaha 
