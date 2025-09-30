Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Isu Kesehatan Kerja Menjadi Tantangan Perusahaan di Masa Kini

Selasa, 30 September 2025 – 14:19 WIB
Isu Kesehatan Kerja Menjadi Tantangan Perusahaan di Masa Kini - JPNN.COM
IDKI menyampaikan isu kesehatan kerja menjadi tantangan perusahaan di masa kini. Foto dok IDKI

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para karyawannya.

Hal itu seiring tuntutan dunia kerja yang makin kompleks dan penuh tekanan saat ini, sehingga kesehatan karyawan menjadi salah satu prioritas.

"Perlu kolaborasi lintas sektor agar dunia usaha mampu beradaptasi dengan kompleksitas isu kesehatan kerja di era modern," kata Wakil Sekretaris Pengurus Pusat IDKI, dr. Rafael Nanda R, MKK, Selasa (30/9)

Baca Juga:

Salah satu upaya untuk terus meningkatkan kesehatan tubuh saat bekerja, para pekerja diminta untuk menjaga asupan konsumsi makanan harian yang lebih seimbang, tidak kurang, dan tidak berlebihan. 

"Hal itu agar para karyawan terhindar dari penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes yang sering kali tidak menunjukkan gejala yang spesifik," tegasnya.

Salah satu contoh dilakukan PT Ajinomoto Indonesia, yang berupaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan perusahaan melalui Ajinomoto Health Provider.

Baca Juga:

Dengan kegiatan Health Provider Badges Program, inisiatif edukasi ini bertujuan meningkatkan literasi gizi dan kesehatan di kalangan karyawan.

"Implementasi program tersebut, salah satunya seperti di Ajinomoto telah memberikan dampak positif yang signifikan," ujar dokter Rafael dalam Simposium dan Workshop Kesehatan Kerja IDKI yang didukung Ajinomoto.

IDKI menyampaikan isu kesehatan kerja menjadi tantangan perusahaan di masa kini yang makin kompleks

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kesehatan kerja  PT Ajinomoto  perhimpunan dokter kesehatan kerja  Dunia Usaha 
BERITA KESEHATAN KERJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp