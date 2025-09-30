Isu Kesehatan Kerja Menjadi Tantangan Perusahaan di Masa Kini

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para karyawannya.

Hal itu seiring tuntutan dunia kerja yang makin kompleks dan penuh tekanan saat ini, sehingga kesehatan karyawan menjadi salah satu prioritas.

"Perlu kolaborasi lintas sektor agar dunia usaha mampu beradaptasi dengan kompleksitas isu kesehatan kerja di era modern," kata Wakil Sekretaris Pengurus Pusat IDKI, dr. Rafael Nanda R, MKK, Selasa (30/9)

Baca Juga: Kemnaker Ingatkan Ahli K3 Terus Mengawal Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Salah satu upaya untuk terus meningkatkan kesehatan tubuh saat bekerja, para pekerja diminta untuk menjaga asupan konsumsi makanan harian yang lebih seimbang, tidak kurang, dan tidak berlebihan.

"Hal itu agar para karyawan terhindar dari penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes yang sering kali tidak menunjukkan gejala yang spesifik," tegasnya.

Salah satu contoh dilakukan PT Ajinomoto Indonesia, yang berupaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan perusahaan melalui Ajinomoto Health Provider.

Dengan kegiatan Health Provider Badges Program, inisiatif edukasi ini bertujuan meningkatkan literasi gizi dan kesehatan di kalangan karyawan.

"Implementasi program tersebut, salah satunya seperti di Ajinomoto telah memberikan dampak positif yang signifikan," ujar dokter Rafael dalam Simposium dan Workshop Kesehatan Kerja IDKI yang didukung Ajinomoto.