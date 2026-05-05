Isu Mark Up Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Viral, Gus Ipul: Itu Fitnah

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:41 WIB

jpnn.com - JAKARAT - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul angkat bicara terkait isu penggelembungan harga (mark up) sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial.

Dia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sengaja dibuat untuk memutarbalikkan fakta demi membentuk narasi negatif.

“Itu fitnah, hoaks,” tutur Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (5/5).

Saat memberikan penjelasan, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Dia pun menunjukkan potongan narasi dan foto digital yang memperlihatkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu kepada siswa.

Gus Ipul menjelaskan, foto tersebut diambil saat Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.

Menteri kelahiran Kota Pasuruan itu mengklarifikasi bahwa sepatu yang ada dalam foto viral tersebut adalah hadiah pribadi dari Gubernur Khofifah untuk sepuluh siswa Sekolah Rakyat.

“Sepatu dari Bu Khofifah itu pemberian, bantuan dari beliau untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Sumbernya dari APBD Pemprov Jatim, bukan hasil pengadaan Kemensos,” katanya.