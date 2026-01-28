Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Isu Reshuffle Kabinet: Prabowo Mungkin akan Panggil Purbaya

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:52 WIB
Isu Reshuffle Kabinet: Prabowo Mungkin akan Panggil Purbaya - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Rabu (28/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan posisi Wakil Menteri Keuangan masih kosong setelah ditinggal Thomas Djiwandono.

"Belum, belum (ada pelantikan untuk posisi Wamenkeu),” ujar Prasetyo di Istana Negara, pada Rabu (28/1).

Prasetyo menuturkan, bahwa untuk mengisi posisi wamenkeu, Prabowo bakal meminta masukan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga:

“Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dari Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Wamenkeu,” katanya.

Politikus Partai Gerindra tersebut bilang bahwa perpindahan Thomas dari jabatan Wamenkeu ke Deputi Bank Indonesia pun masih dalam proses.

“Kan belum selesai proses, belum selesai,” tutur Prasetyo.

Baca Juga:

Selain posisi Wamenkeu, Prasetyo juga masih enggan membocorkan terkait isu reshuffle kabinet yang isunya sempat berembus kencang. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Prasetyo Hadi masih enggan membocorkan terkait isu reshuffle kabinet yang berembus kencang, tetapi...

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reshuffle kabinet  Reshuffle  Prabowo  purbaya  Prasetyo Hadi  Purbaya Yudhi Sadewa  Thomas Djiwandono 
BERITA RESHUFFLE KABINET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp