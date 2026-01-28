Isu Reshuffle Kabinet: Prabowo Mungkin akan Panggil Purbaya

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan posisi Wakil Menteri Keuangan masih kosong setelah ditinggal Thomas Djiwandono.

"Belum, belum (ada pelantikan untuk posisi Wamenkeu),” ujar Prasetyo di Istana Negara, pada Rabu (28/1).

Prasetyo menuturkan, bahwa untuk mengisi posisi wamenkeu, Prabowo bakal meminta masukan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dari Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Wamenkeu,” katanya.

Politikus Partai Gerindra tersebut bilang bahwa perpindahan Thomas dari jabatan Wamenkeu ke Deputi Bank Indonesia pun masih dalam proses.

“Kan belum selesai proses, belum selesai,” tutur Prasetyo.

Selain posisi Wamenkeu, Prasetyo juga masih enggan membocorkan terkait isu reshuffle kabinet yang isunya sempat berembus kencang. (mcr4/jpnn)



