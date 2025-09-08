Isu Reshuffle Mencuat, Prabowo Panggil Sejumlah Tokoh ke Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet.

Mereka yang terlihat hadir antara lain Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa, Kepala Penyelenggara Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Anggota DPR RI Mukhtarudin, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.

Rombongan tiba di gerbang pilar Istana Negara sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengenakan pakaian PSL gelap dan dasi biru muda. Purbaya bahkan datang bersama istri dan putranya.

Purbaya yang akan mengakhiri masa jabatannya di LPS pada September 2025 mengaku menerima undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Ada Teddy juga. Diminta datang jam 15.00 WIB," kata Purbaya saat ditanya perihal undangan tersebut.

Isu perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.

Informasi yang beredar menyebutkan reshuffle akan dilakukan pada Senin (8/9) dengan kemungkinan masuknya beberapa nama baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Pihak Istana hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Namun, isu reshuffle ini menjadi perhatian publik karena diyakini akan memengaruhi arah kebijakan strategis pemerintahan ke depan. (antara/jpnn)



