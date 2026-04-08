JPNN.com - Politik

Isu Reshuffle Menteri Prabowo Menemukan Momentum di Tengah Krisis Energi

Rabu, 08 April 2026 – 17:22 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyebutkan isu reshuffle kabinet era Prabowo berbeda sebenarnya bukan datang tiba-tiba. 

Hal demikian dikatakan dia menyikapi menguatnya isu reshuffle menteri era pemerintahan Prabowo.

“Reshuffle ini bukan muncul mendadak," kata dia, Rabu (8/4).

Arifki mengatakan isu reshuffle menemukan monentum di tengah tekanan energi global akibat konflik Timur Tengah dan meningkatnya dinamika oposisi 

"Momentumnya saja yang sekarang terasa lebih kuat karena bertemu dengan tekanan energi global dan mulai menguatnya narasi oposisi di ruang publik,” ujar pengamat politik itu.

Arifli mengatakan kondisi global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi membuat pemerintah perlu memastikan kesiapan tim di dalam kabinet.

Utamanya, kata dia, Prabowo bisa menunjuk figur yang mampu merespons situasi secara cepat dan tepat.

"Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto tentu akan lebih berhati-hati. Yang dibutuhkan bukan sekadar figur politik, tetapi menteri yang benar-benar ahli dan mampu membantu memperkuat kinerja pemerintah," lanjut Arifki.

