Isu yang Dibahas Saat Rakernas PDIP, Begini Bocoran dari Ganjar

Sabtu, 10 Januari 2026 – 15:35 WIB
Isu yang Dibahas Saat Rakernas PDIP, Begini Bocoran dari Ganjar - JPNN.COM
Ganjar Pranowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut Rakernas partainya fokus ke penguatan internal.

Sebab, PDIP sudah menuntaskan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang untuk menentukan struktur partai di tingkat I hingga II.

"Maka, tiga pilar diundang hari ini semuanya agar masing-masing bisa menjalankan fungsinya," kata Ganjar di Ancol, Sabtu (10/1).

Selain penguatan internal, Rakarnas juga dipakai untuk membahas berbagai isu nasional yang tengah disorot rakyat.

"Tentu saja cukup banyak isu yang berkembang di masyarakat yang hari ini partai harus merespons sebagai sebuah tanggung jawab," lanjutnya.

Ganjar mengatakan beberapa isu yang ditangkap PDIP dan menjadi sorotan rakyat ialah upaya meneguhkan kembali demokrasi.

Sebab, belakangan ini rakyat merasa resah menerima ancaman ketika berbicara kritis.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut Rakernas partainya membahas penguatan internal sampai geopolitik.

