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JPNN.com - Otomotif - Komersial

Isuzu D-Max Jadi Solusi Menaklukkan Berbagai Medan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 06:18 WIB
Isuzu D-Max Jadi Solusi Menaklukkan Berbagai Medan - JPNN.COM
Isuzu D-Max di GIIAS 2026. Foto: isuzu

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Di tengah meningkatnya kebutuhan kendaraan serbaguna yang mampu menghadapi berbagai kondisi jalan, PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan Isuzu D-Max sebagai andalan.

Pikap 4x4 terbaru itu dirancang untuk menjadi andalan, baik bagi pelaku bisnis maupun mereka yang gemar berpetualang.

Chief Operating Officer PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation, Irwan Nawir, mengatakan Isuzu D-Max dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan kendaraan tangguh tanpa mengorbankan kenyamanan.

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"D-Max menawarkan kombinasi performa, fitur keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan sehingga mampu menjadi mitra andal mendukung produktivitas maupun aktivitas di medan menantang," kata Irwan, di Tangerang, Rabu (5/8).

Dari sisi performa, Isuzu D-Max mengandalkan mesin diesel 1.9 liter RZ4E yang menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 350 Nm.

Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi manual enam percepatan, yang dirancang memberikan akselerasi responsif sekaligus tetap hemat bahan bakar.

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Kemampuan melibas berbagai medan didukung sistem penggerak empat roda (4WD) dengan transfer control switch berbentuk rotary knob.

Pengemudi dapat berpindah dari mode 2H ke 4H saat kendaraan melaju, sehingga lebih praktis ketika kondisi jalan berubah.

Di tengah meningkatnya kebutuhan kendaraan serbaguna yang mampu menghadapi berbagai kondisi jalan, IAMI menghadirkan Isuzu D-Max di GIIAS 2026

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TAGS   Isuzu D-Max  Isuzu  truk pikap  pikap 4x4  GIIAS 2026  otomotif 
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