Isyana Sarasvati Batal Gelar Konser di Kuala Lumpur, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati batal menggelar konser tunggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh manajemen sekaligus promotor, Redrose Entertainment dan Vault Vision Agency melalui pernyataan resmi di Instagram.

“Kepada seluruh penggemar yang telah menantikan Isyana Sarasvati Live in Kuala Lumpur, dengan berat hati kami mengumumkan pembatalan konser tersebut yang semula dijadwalkan pada 17 Juli 2026,” ungkap manajemen Isyana Sarasvati, Rabu (8/7).

Adapun konser Isyana Sarasvati batal digelar lantaran penjualan tiket tidak mencapai target.

Keputusan pembatalan diambil setelah melewati pertimbangan dan diskusi dengan berbagai pihak.

“Setelah mempertimbangkan berbagai hal secara matang, kami terpaksa mengambil keputusan sulit untuk tidak melanjutkan acara ini, karena penjualan tiket saat ini belum mencapai target minimum yang dibutuhkan agar pertunjukan dapat diselenggarakan dengan semestinya,” jelas manajemen Isyana Sarasvati.

Pihak Redrose Entertainment dan Vault Vision Agency menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan konser Isyana Sarasvati di Kuala Lumpur.

Selain itu, manajemen memastikan bakal melakukan proses refund bagi calon penonton yang sudah membeli tiket.