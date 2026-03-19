JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Isyarat Kuat dari Lorenzo Soal Masa Depan Pecco Bagnaia di Ducati, Sosok Ini Mencuat

Kamis, 19 Maret 2026 – 09:48 WIB
Ducati dan Pecco Bagnaia untuk MotoGP 2026. Foto: motogp

jpnn.com - Isu besar mulai berembus dari garasi Ducati. Kursi Francesco Bagnaia dikabarkan tak lagi aman.

Nama Pedro Acosta tiba-tiba mencuat sebagai kandidat kuat pengganti.

Performa Bagnaia dalam beberapa musim terakhir memang menjadi sorotan.

Pada MotoGP 2025, pembalap asal Italia itu hanya mampu mengakhiri musim di peringkat kelima klasemen. 

Tren tersebut berlanjut di awal musim 2026 setelah Bagnaia finis di posisi kesembilan, baik pada sprint race maupun balapan utama pada seri pembuka di Buriram, Thailand.

Kondisi itu membuat spekulasi bermunculan. Ducati dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi lain, terlebih kontrak Bagnaia akan berakhir pada musim ini.

Di sisi lain, Pedro Acosta justru tampil menanjak. Pembalap muda milik KTM itu menunjukkan performa impresif sepanjang musim lalu dengan finis di posisi keempat klasemen akhir MotoGP 2025.

Penampilan Acosta makin mencuri perhatian saat membuka MotoGP 2026. 

