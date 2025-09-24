Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Italia Bayar Utang kepada Belgia dengan Cara yang Kejam

Rabu, 24 September 2025 – 16:21 WIB
Italia Bayar Utang kepada Belgia dengan Cara yang Kejam - JPNN.COM
Middle blocker Italia Roberto Russo (19) merayakan poin bersama rekan-rekannya, dalam laga melawan Belgia di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - PASAY CITY – Si juara bertahan, Italia, menjadi tim pertama yang menembus semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Italia melakukannya dengan cara yang luar biasa. Melakoni perempat final melawan Belgia di Mall of Asia Arena, Pasay City, Manila, Rabu (24/9) sore WIB, Italia menang telak 3-0.

Simone Giannelli dan kawan-kawan melunasi utang. Sebelumnya, di penyisihan Grup F, Italia kalah 2-3 dari Belgia, yang membuat mereka harus menjadi runner up grup.

Baca Juga:

Italia membayar utang dengan cara yang kejam di 8 Besar.

Tak terlihat tanda-tanda kekalahan di penyisihan grup. Italia bermain all out, kejam, menghancurkan Belgia di setiap setnya 25-13, 25-18, 25-18.

“Mereka menunjukkan kelasnya. Mereka beraksi di servis, blok, variasi serangan. Semua bisa melihat,” tutur Pelatih Belgia Emanuele Zanini.

Baca Juga:

Middle blocker Roberto Russso menjadi penyumbang poin terbanyak buat Italia.

“Kami menikmati pertandingan. Kami kalah di pul, tetapi ini fase yang berbeda. Saya merasa semuanya lebih siap,” ujar Russo.

Italia akan berhadapan dengan Polandia atau Turkiye di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Italia  Belgia  Polandia  Turki  turkiye 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp