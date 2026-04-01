Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Gattuso Buka Suara dengan Nada Pahit

Rabu, 01 April 2026 – 09:13 WIB

jpnn.com - Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah kegagalan anak asuhnya melaju ke Piala Dunia 2026.

Kekalahan dari Bosnia Herzegovina di laga playoff zona Eropa menjadi pukulan telak bagi Gli Azzurri.

Hasil ini memperpanjang derita Italia yang kembali harus absen dari ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.

Setelah gagal tampil pada edisi 2018 dan 2022, kini mimpi untuk tampil di 2026 kembali sirna dengan cara yang menyakitkan.

Gattuso yang baru dipercaya menangani tim pada pertengahan 2025 tampak terpukul.

"Para pemain tidak pantas kalah seperti ini," ucap legenda AC Milan itu.

Mantan gelandang tangguh itu menilai anak asuhnya sebenarnya tampil cukup baik meski harus bermain dengan 10 orang setelah kartu merah yang diterima Alessandro Bastoni pada menit ke-41.

Menurutnya, Italia masih mampu menciptakan sejumlah peluang emas, sementara lawan tidak terlalu banyak memberikan ancaman berarti.