Italia Tolak Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan bahwa Italia tidak akan bergabung ke Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tajani kepada saluran berita Sky TG24 News, Rabu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari akan adanya "halangan konstitusional".

Namun demikian, Tajani memastikan Italia senantiasa siap memainkan peran dalam pemulihan di Timur Tengah.

Baca Juga: Menlu Rusia Sebut Dewan Perdamaian Bentukan Trump tak Bisa Menggantikan PBB

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada bulan lalu menyampaikan kepada saluran Rai News bahwa masalah "ketidaksesuaian dengan konstitusi" membuat Italia tidak dapat bergabung dalam upacara penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.

Dia menyebut ada ketidakcocokan antara Piagam Dewan Perdamaian dengan Pasal 11 Konstitusi Italia yang mengizinkan negara tersebut "menggugurkan sebagian kedaulatannya hanya dengan syarat adanya kesetaraan antara negara-negara" kepada organisasi internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keadilan.

Pihaknya melihat Dewan Perdamaian belum memenuhi ketentuan tersebut.

Perwakilan dari 19 negara menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Dewan Perdamaian dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelesaian konflik secara damai di Jalur Gaza.

Washington menyampaikan bahwa sejumlah negara lain telah menyusul bergabung dalam organisasi tersebut.