Italjet Dragster 250 Mulai Dikirim ke Konsumen, Edisi Ini Paling Diburu

Kamis, 07 Agustus 2025 – 16:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Cuprum Performance Indonesia, sebagai agen pemegang merek (APM) Italjet di Indonesia mengirimkan unit perdana Italjet Dragster 250 kepada konsumen di Wong Bistro, Senopati, Jakarta pada Rabu (6/8).

Adapun tiga varian yang diserahkan meliputi Dragster 250 Reguler, Dragster 250 Malossi Edition, dan Dragster 250 Gresini Edition.

Ketiga varian itu langsung menarik perhatiak publik setelah dikenalkan di ajang IIMS 2025 pada Februari lalu.

Baca Juga: Italjet Dragster 125 Terbaru Tampil Radikal dengan Warna Bodi Eksentrik

General Manager Italjet Indonesia, Irwansyah Said mengatakan ini merupakan bukti konkret dari dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen Italjet yang telah menaruh kepercayaannya sejak awal tahun ini.

"Batch pertama yang kami distribusikan terdiri dari 50 unit yang mayoritas dipesan adalah edisi Malossi, dengan tampilan livery cerah yang begitu ikonik,” ujar Irwansyah dalam siaran persnya, Kamis.

Italjet Dragster 250 menggendong mesin DOHC berkapasitas 250cc satu silinder, empat katup dan pendingin cairan yang menawarkan tenaga 22,3 HP @ 8250 rpm dan torsi 21 Nm.

Mesin itu telah memenuhi standar Euro 5, membuatnya ramah lingkungan, tetapi tetap bertenaga.

Motor itu memiliki rangka steel-tube trellis yang terintegrasi dengan plat aluminium cetak, serta sistem kemudi revolusioner Independent Steering System (I.S.S.).