Italjet Dragster 700 Twin Mengaspal di Imola, Hadir Premium Edition Lebih Eksklusif

Senin, 22 September 2025 – 07:25 WIB

jpnn.com - Italjet Dragster 700 Twin dengan mesin radikal 692cc twin cylinder bertenaga 68 Hp akhirnya mengaspal di Sirkuit Imola.

Dengan kekuatan tersebut Dragster 700 Twin pun patut menyandang titel superscooter bergaya Italia.

Mesin twin-cylinder 692 cc berpendingin cairan dipadukan dengan transmisi manual 6-percepatan dengan kopling basah dan penggerak rantai.

Di pasar Italia, Italjet juga menyediakan versi 35 kW dengan homologasi untuk pengendara pemegang lisensi A2.

Tidak itu saja, setelah sukses dengan Limited Edition, Dragster 700 Twin Premium Edition dengan spesifikasi lebih eksklusif menambah pilihan bagi penggemarnya.

Edisi khusus dilengkapi suspensi Marzocchi, sistem pengereman Brembo, knalpot sport Akrapovi?, serta sistem kamera terintegrasi.

Dua pilihan livery ditawarkan mencakup Black/Yellow dan Red/White/Anthracite.

Italjet Dragster 700 Twin ditopang rangka teralis (trellis) baja high-strength yang ringan.