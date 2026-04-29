Itama Ranoraya Mendukung Pemulihan Pasien Anak Berpenyakit Berat

jpnn.com - PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) melakukan aksi sosial melalui pendampingan bagi pasien anak berpenyakit berat bersama dengan orang tuanya. Kegiatan yang menjadi bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) itu menggandeng Rumah Harapan Indonesia (RHI) di Jakarta.

"Sebagai perusahaan yang berfokus pada layanan medis, kami meyakini bahwa kesembuhan pasien tidak hanya bergantung pada keandalan alat kesehatan, tetapi juga dukungan psikologis yang kuat," kata Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif, Rabu (29/4).

Melalui kegiatan tersebut, tim IRRA berinteraksi langsung dengan pasien anak-anak melalui aktivitas kreatif seperti mewarnai, membuat gelang harapan, dan bermain bersama.

Kehadiran para sukarelawan ini bertujuan menciptakan ruang kebersamaan yang hangat guna memupuk optimisme bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit berat.

Heru menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mendukung setiap perjalanan pasien menuju kesembuhan. Kegiatan bertajuk “Menguatkan Harapan, Menemani Proses Pemulihan” sebagai bagian dari sistem pendukung bagi pasien, melampaui peran mereka sebagai penyedia infrastruktur medis.

"Selain memberikan pendampingan moral, kami juga menyalurkan donasi finansial untuk menyokong operasional harian Rumah Harapan Indonesia," ucapnya.

Donasi yang diberikan diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi, transportasi menuju rumah sakit, serta fasilitas tinggal yang aman bagi anak-anak dari luar daerah.

Heru menambahkan bahwa bantuan ini merupakan upaya perusahaan untuk meringankan beban keluarga pasien sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pengobatan tanpa harus terbebani oleh kendala finansial harian di perantauan.