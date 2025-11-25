Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

ITB Ungkap Penyebab Aktivitas Semeru Meningkat saat Musim Hujan

Selasa, 25 November 2025 – 16:16 WIB
ITB Ungkap Penyebab Aktivitas Semeru Meningkat saat Musim Hujan - JPNN.COM
Gunung Semeru erupsi dengan tiinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak pada Selasa (25/11/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com, BANDUNG - Aktivitas vulkanik Gunung Semeru belakangan ini kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya intensitas erupsi pada musim hujan.

Menanggapi situasi tersebut, Dosen Kelompok Keahlian Petrologi, Volkanologi, dan Geokimia, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Mirzam Abdurrachman memberikan penjelasan mengenai penyebab peningkatan aktivitas Semeru serta potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat.

Dia mengatakan, musim hujan berperan penting dalam meningkatkan potensi erupsi di Semeru.

Baca Juga:

Kehadiran air hujan dapat memicu letusan freatik, terutama saat air meresap ke area yang sangat panas di puncak hujan.

"Air yang masuk itu akan terpanaskan, berubah menjadi uap, menambah tekanan, dan kemudian letusan terjadi," kata Mirzam dalam keterangan resmi, Selasa (25/22/2025).

Selain itu, hujan juga dapat mencuci lapisan abu vulkanik di bagian puncak yang selama ini berfungsi sebagai penutup tekanan dari bawah. Hal tersebut membuat penahan tekanan melemah.

Baca Juga:

Mirzam menjelaskan fenomena tersebut dengan ilustrasi sederhana.

“Seperti botol minuman bersoda yang sudah diguncang-guncangkan kemudian tutupnya dibuka, maka akan menyembur keluar," ujarnya.

Aktivitas Semeru meningkat saat musim hujan. Ahli ITB jelaskan pemicu erupsi freatik, ancaman lahr, hingga alasan status dinaikkan PVMBG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Semeru  Semeru  Aktivitas Vulkanik  ITB  Mirzam Abdurrachman 
BERITA GUNUNG SEMERU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp