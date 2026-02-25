Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Itel Ajak Generasi Muda Jajal Ketangguhan City 200

Rabu, 25 Februari 2026 – 18:09 WIB
Itel mengajak generasi muda untuk mencoba langsung keunggulan City 200 melalui event bertajuk “Misi Ngabuburit Mencari Siti” yang digelar di Blok M Hub. Foto: dok Itel Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Itel resmi meluncurkan ponsel barunya City 200 di Indonesia pada Selasa (24/2).

Ponsel itu menyasar pengguna entry-level yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Dalam menyambut kehadiran ponsel tersebut, Itel mengajak generasi muda untuk mencoba langsung keunggulan City 200 melalui event bertajuk “Misi Ngabuburit Mencari Siti” yang digelar di Blok M Hub pada Rabu (25/2).

Acara itu juga menghadirkan hiburan, permainan interaktif, serta pengalaman langsung menggunakan perangkat terbaru itel.

Event ini semakin meriah dengan kehadiran Aldi Taher yang akan menghibur pengunjung melalui sesi nyanyi bersama sambil menunggu waktu berbuka
puasa.

Pengunjung juga berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik serta aksesoris itel selama acara berlangsung.

Marketing Manager Itel Indonesia, Geza Febriandi mengungkapakan acara dianggap penting karena masyarakat bisa langsung mengeksplorasi produk yang baru saja dirilis.

"Masyarakat dapat menyaksikan demonstrasi produk secara real-time, mengikuti interaksi seru bersama host, hingga mendapatkan penawaran spesial selama siaran berlangsung," ungkap Geza dalam siaran persnya, Rabu.

