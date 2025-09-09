itel Bangun Ruang Belajar dan Donasi Perangkat untuk Akses Digital Anak di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - itel Indonesia memperkuat komitmennya dalam memajukan pendidikan dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Yayasan Cerdas Insani, Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Program ini diwujudkan melalui pembangunan ruang belajar dan pemberian donasi perangkat digital untuk mendukung akses teknologi yang lebih baik bagi anak-anak.

Kegiatan CSR itel Indonesia mencakup renovasi ruang pembelajaran yang sebelumnya sudah tidak layak, serta donasi perangkat digital berupa itel Vista Tab 11 dan produk pendukung lainnya. itel juga menyediakan router Wi-Fi, bantuan sembako, dan menyelenggarakan sesi pembelajaran tentang media sosial yang ditujukan khusus untuk para guru di yayasan tersebut.

"Setiap anak berhak mendapatkan pembelajaran yang layak di era globalisasi dengan perkembangan teknologi. Melalui program ini, kami berharap anak-anak dapat merasakan manfaat teknologi dalam kegiatan belajar mereka," ujar Geza Febriandi, Marketing Manager itel Indonesia, dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Program CSR ini tidak berhenti di sini, melainkan akan dilanjutkan secara berkesinambungan. itel berkomitmen untuk terus menghadirkan akses pendidikan digital yang inklusif, sehingga semakin banyak anak di Indonesia dapat merasakan kesempatan belajar yang setara.

Dengan inisiatif ini, itel berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terciptanya generasi muda yang lebih cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. (tan/jpnn)