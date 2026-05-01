ITPLN Buka 150 Kursi Ikatan Kerja, Buruan Daftar

jpnn.com, JAKARTA - Kesempatan berkarier di PT PLN (Persero) terbuka bagi lulusan SMA/SMK sederajat melalui jalur Ikatan Kerja Institut Teknologi PLN (ITPLN). Program ini menyediakan 150 kursi bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027.

Rektor ITPLN, Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., M.T., IPU., ASEAN Eng., mengatakan jalur ikatan kerja ini menjadi peluang bagi generasi muda, khususnya siswa di Jawa Barat, untuk menyiapkan masa depan di sektor energi.

“ITPLN menyelenggarakan ini sebagai langkah memberi kesempatan kepada siapa pun, khususnya siswa Jawa Barat yang ingin bekerja di PLN,” ujar Iwa dalam keterangannya, Jumat (1/5).

Menurut Iwa, mahasiswa yang lolos program ini akan langsung terikat kontrak kerja dengan PLN sejak awal perkuliahan. Dengan begitu, peserta memiliki jaminan karier setelah lulus dari ITPLN.

“Begitu diterima di ITPLN, mereka langsung diikat kerja oleh PLN. Ada kontrak resmi antara mahasiswa dan PLN,” katanya.

Ia menyebut ITPLN menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang dipercaya PLN untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui skema ikatan kerja. Selain 150 kursi tersebut, peluang juga terbuka bagi mahasiswa lain.

"Sebanyak 100 lulusan terbaik di luar jalur ikatan kerja tetap berkesempatan direkrut PLN melalui proses seleksi," ucapnya.

Kepala Rektorat ITPLN, Purnomo, mengatakan lulusan ITPLN memiliki peluang besar masuk ke ekosistem PLN. Setiap tahun, kata dia, PLN mengirim lebih dari 250 pegawai untuk melanjutkan pendidikan di ITPLN, mulai dari jenjang D3 ke S1 hingga S1 ke S2.