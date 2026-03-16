Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

ITPLN Buka Pendaftaran Ikatan Kerja hingga 1 April, Cermati Persyaratannya

Senin, 16 Maret 2026 – 18:11 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi PLN (ITPLN) buka pendaftaran ikatan kerja gelombang kedua. Calon yang berminat diminta cermati persyaratannya.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kesuksesan hidup tidak ditentukan oleh kecerdasan, kekuatan, maupun kecepatan, melainkan oleh ketahanan dan konsistensi dalam menghadapi persoalan.

Pesan tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa Ikatan Kerja ITPLN di Kampus ITPLN, Jakarta.

“Pemenang dalam kehidupan itu bukan yang tercerdas, bukan yang terkuat, dan bukan yang tercepat. Pemenangnya adalah mereka yang dalam kondisi apa pun bisa bertahan, istikamah, punya kebijaksanaan, dan terus maju ke depan,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Senin (16/3).

Ia menjelaskan, perjalanan hidup dan karier kerap dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Dalam kondisi tersebut, kemampuan mengurai masalah secara bijaksana dan memiliki daya tahan menjadi kunci utama keberhasilan.

“Pesan saya adalah, nanti adik-adik juga akan memahami bahwa pemenang dari adik-adik semua bukan yang terpintar, bukan yang tercerdas, bukan terkuat, bukan ttercepat. Namun, pemenangnya nanti adalah adik-adik yang punya kesabaran, adik-adik yang punya endurance,” tuturnya.

Darmawan menekankan nilai istikamah sebagai prinsip penting dalam kehidupan. Menurut dia, dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan, selama seseorang memiliki kekuatan untuk terus berproses dan tidak berhenti melangkah.

Dalam kesempatan itu, Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas kehadirannya di lingkungan kampus ITPLN bersama Rektor ITPLN, Iwa Garniwa. Ia turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh sivitas akademika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

ITPLN  Ikatan Kerja ITPLN  Mahasiswa  ikatan kerja 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp