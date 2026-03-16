ITPLN Buka Pendaftaran Ikatan Kerja hingga 1 April, Cermati Persyaratannya

jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi PLN (ITPLN) buka pendaftaran ikatan kerja gelombang kedua. Calon yang berminat diminta cermati persyaratannya.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kesuksesan hidup tidak ditentukan oleh kecerdasan, kekuatan, maupun kecepatan, melainkan oleh ketahanan dan konsistensi dalam menghadapi persoalan.

Pesan tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa Ikatan Kerja ITPLN di Kampus ITPLN, Jakarta.

“Pemenang dalam kehidupan itu bukan yang tercerdas, bukan yang terkuat, dan bukan yang tercepat. Pemenangnya adalah mereka yang dalam kondisi apa pun bisa bertahan, istikamah, punya kebijaksanaan, dan terus maju ke depan,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Senin (16/3).

Ia menjelaskan, perjalanan hidup dan karier kerap dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Dalam kondisi tersebut, kemampuan mengurai masalah secara bijaksana dan memiliki daya tahan menjadi kunci utama keberhasilan.

“Pesan saya adalah, nanti adik-adik juga akan memahami bahwa pemenang dari adik-adik semua bukan yang terpintar, bukan yang tercerdas, bukan terkuat, bukan ttercepat. Namun, pemenangnya nanti adalah adik-adik yang punya kesabaran, adik-adik yang punya endurance,” tuturnya.

Darmawan menekankan nilai istikamah sebagai prinsip penting dalam kehidupan. Menurut dia, dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan, selama seseorang memiliki kekuatan untuk terus berproses dan tidak berhenti melangkah.

Dalam kesempatan itu, Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas kehadirannya di lingkungan kampus ITPLN bersama Rektor ITPLN, Iwa Garniwa. Ia turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh sivitas akademika.