ITPLN Satu-satunya Kampus di Indonesia yang Buka Ikatan Kerja dengan PLN

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi mahasiswa dan calon mahasiswa Institut Teknologi PLN (ITPLN) dari seluruh nusantara. PT PLN (Persero) memperpanjang program ikatan kerja hingga 2034 atau 11 tahun bagi 250 mahasiswa terbaik setiap tahun.

"Perpanjangan ini berkat kinerja ITPLN yang dinilai berhasil melakukan transformasi 1.0 dan 2.0 yang menjadikan kampus transisi energi," kata Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto dalam keterangannya dikutip Rabu (26/11).

Program mahasiswa ikatan kerja yang diperpanjang sesuai durasi waktu RUPTL 2025-2034 ini dipayungi dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Rektor ITPLN, Prof. Iwa Garniwa dan EVP Human Talent Development PLN, Suparyanto.

Prof. Iwa mengatakan, ini merupakan kepercayaan besar dan amanah yang harus dijawab dengan kerja keras dan kualitas lulusan terbaik bagi PLN Grup, Nusa dan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prof. Iwa Garniwa yang didampingi, Wakil Rektor IV, Ahsin Sidqi dan Manajemen Perencanaan dan Pengembagan, Pritasari Palupiningsih memaparkan capaian transformasi kampus hijau tersebut.

“Transformasi ITPLN 1.0 dan 2.0 telah membawa perubahan mendasar, terutama dalam penguatan pembelajaran berbasis transisi energi,” kata Prof. Iwa.

Prof. Iwa juga menyerahkan buku ‘Eksekusi RUPTL 2025–2034’ kepada DIRLHC yang merupakan hasil penyusunan tim FGD RUPTL ITPLN yang digerakkan Lemtera dan Training Centre ITPLN. Buku tersebut menjadi rujukan implementasi arah pengembangan sektor kelistrikan nasional.

“Ini amanah yang berat tetapi mulia. Seluruh civitas akademika ITPLN harus siap memperkuat sinergi demi memastikan kampus ini menjadi simpul penting dalam transisi energi menuju Net Zero Emission," jelasnya.