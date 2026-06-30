Itu Pelaku Jambret Hp Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan seorang penjambret yang telah beraksi belasan kali di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dengan target anak-anak yang bermain telepon seluler (ponsel) di depan rumah.

Pelaku berinisial AA alias Pitex ditangkap setelah aksi nekatnya di kawasan Jalan Warung Pojok, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), beberapa waktu lalu itu terekam kamera pengawas (CCTV) dan videonya viral di media sosial.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku mengendarai sepeda motor sambil mengamati situasi di sekitar lokasi.

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"Setelah menemukan sasaran, pelaku dengan cepat merampas telepon genggam milik seorang bocah yang tengah bermain di depan rumahnya sebelum melarikan diri," kata Rihold saat dikonfirmasi, Selasa.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rachmad Wibowo menyebutkan dari rekaman CCTV dan hasil penyelidikan intensif, Tim Buser Polsek Kalideres berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan, Kamal, Kalideres.

"Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa belasan kali di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara," tutur Rachmad.

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Sasaran utama pelaku, kata dia, yaitu anak-anak yang sedang bermain ponsel di depan rumah.

"Karena dianggap (pelaku) lengah dan mudah menjadi korban," ungkap Rachmad.