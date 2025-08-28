Ivan Gunawan Donasikan Rp 2 Miliar untuk Palestina di BAZNAS Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Desainer dan selebritas Ivan Gunawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menyalurkan donasi sebesar Rp 2 miliar untuk masyarakat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Donasi itu diserahkan bertepatan dengan kehadirannya pada ajang BAZNAS Awards 2025, di mana ia juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Publik Gerakan Cinta Zakat.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Igun ini menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya.

Menurutnya, penghargaan bukan semata pengakuan pribadi, melainkan simbol perjuangan bersama untuk menebar manfaat bagi sesama.

“Alhamdulillah, hari ini saya menerima penghargaan dari BAZNAS Awards 2025 sebagai Tokoh Publik Gerakan Cinta Zakat. Sebuah kehormatan yang saya dedikasikan bukan untuk diri saya semata, melainkan untuk perjuangan kita semua dalam menebar manfaat bagi sesama,” ujar Ivan Gunawan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ivan menjelaskan, donasi Rp 2 miliar itu berasal dari hasil penjualan busana dalam rangkaian acara “Love Go For Humanity”, yang digelar di Margo City, Depok, serta dilanjutkan dengan roadshow ke sejumlah kota.

Sejak awal, dia meniatkan seluruh keuntungan dari karya tersebut untuk kegiatan sosial dan mempercayakan sepenuhnya kepada BAZNAS.

“Dan yang paling penting adalah hari ini saya menyalurkan sebesar Rp 2 miliar dari hasil penjualan busana yang saya buat lewat event Love Go For Humanity. Insyaallah bersama BAZNAS, hasil Rp 2 miliar tersebut akan segera disalurkan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina,” ujarnya.