Ivan Gunawan Salurkan Bantuan Air dan Makanan untuk Gaza

Kamis, 04 September 2025 – 04:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Desainer sekaligus public figure, Ivan Gunawan bersama BAZNAS menyalurkan bantuan tahap pertama berupa 25.000 liter air bersih dan 800 porsi makanan siap saji bagi warga Gaza, Palestina, pada 1–2 September 2025.

Distribusi air dilakukan di lima titik strategis, yakni Abu Hasirah Port, Al Sheikh Radwan, Al Rasheed, Palestine Stadium, dan Al Moataz Tower, menjangkau 1.562 penerima manfaat dengan rata-rata 16 liter per orang.

Makanan siap saji dibagikan di Palestine Kamp dan Al Ikhwa Kamp, mencapai 800 penerima manfaat.

Baca Juga: Ivan Gunawan Donasikan Rp 2 Miliar untuk Palestina di BAZNAS Awards 2025

Ivan Gunawan mengungkapkan rasa syukurnya atas tersalurnya bantuan tahap pertama.

“Sumbangan tahap pertama dari event Love Hope for Humanity sudah sampai diterima sahabat-sahabat kita di Gaza,” tulis Ivan melalui akun Instagram-nya.

Dia juga berencana turun langsung menyalurkan tahap kedua pada 8 September 2025 melalui Mesir.

“Insyaallah saya akan memberikan santunan langsung. Doakan saya diberikan keselamatan dan kesehatan selama perjalanan,” tambah Ivan.

Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA menegaskan bantuan ini menunjukkan solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina.