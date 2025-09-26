Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ivan Gunawan Salurkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Palestina

Jumat, 26 September 2025 – 21:10 WIB
Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan baru saja menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk Palestina.

Bantuan tersebut disalurkan langsung melalui kunjungan sang desainer ke Kairo, Mesir.

Ivan menjelaskan donasi tersebut hasil penjualan produk dari brand miliknya pada sebuah pameran fesyen.

Menurutnya, sekitar 25 ribu pengunjung pameran ikut berpartisipasi membeli kerudung, sehingga terkumpul total sebesar Rp 2 miliar.

“Alhamdulillah, aku dapat amanah dari brand yang aku punya,” kata Ivan Gunawan di Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pria yang akrab disapa Igun tersebut mengaku berangkat ke Kairo khusus untuk menyalurkan sumbangan tersebut.

Perjalanan itu juga sekaligus menjadi bentuk kepeduliannya terhadap penderitaan warga Palestina.

“Jadi aku kemarin ke Kairo itu dalam rangka menyalurkan sumbangan tersebut gitu,” tuturnya.

Ivan Gunawan menyalurkan donasi senilai Rp2 miliar untuk Palestina secara langsung.

