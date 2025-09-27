Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ivan Gunawan Sambut Positif Dukungan Dunia Terhadap Kemerdekaan Palestina

Sabtu, 27 September 2025 – 00:12 WIB
Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan menyambut positif dukungan dunia terhadap kemerdekaan Palestina. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan buka suara terkait banyak negara yang mengakui kemerdekaan Palestina.

Sebagai figur publik yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina, Ivan menyambut baik langkah tersebut.

Ivan mengatakan pengakuan dari berbagai negara dunia menjadi harapan besar bagi rakyat Palestina yang selama ini terus berjuang di tengah konflik berkepanjangan.

Pria yang akrab disapa Igun tersebut meyakini dukungan itu membawa semangat baru bagi terciptanya perdamaian.

“Wah, kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya, ya pastinya mengakui dong ya kan. Jadi, penginnya, kan, juga tidak ada lagi gencatan senjata, tidak ada lagi peperangan gitu,” kata Ivan Gunawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Igun, peperangan yang terus terjadi hanya membuat penderitaan semakin panjang.

Oleh karena itu, dia berharap momentum pengakuan kemerdekaan bisa membuka jalan menuju situasi yang lebih damai.

“Penginnya kondisinya tuh damai, gitu, kan. Jadi, penginnya seperti itu,” imbuhnya.

