Ivan Gunawan Ungkap Alasan Rutin Bagikan Konten Sedekah Subuh di Medsos

Sabtu, 27 September 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan mengungkapkan alasannya rutin membagikan konten sedekah subuh melalui media sosial pribadinya.

Kebiasaan tersebut ternyata sudah menjadi bagian dari rencana dan komitmennya sejak beberapa waktu terakhir.

Ivan menuturkan ingin mengawali hari dengan melakukan sedekah, terutama di waktu subuh yang diyakininya penuh keberkahan.

Baca Juga: Ivan Gunawan Salurkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Palestina

Menurut Ivan, langkah sederhana tersebut bisa berdampak besar bagi banyak orang yang membutuhkan.

“Oh, sedekah subuh itu memang sudah rencana, udah planning dari beberapa bulan yang lalu bahwa mengawali hari dengan sedekah gitu,” kata Ivan Gunawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pria yang akrab disapa Igun tersebut sengaja membagikan rutinitasnya di media sosial.

Alasannya, agar lebih banyak orang terinspirasi dan ikut bergerak melakukan kebaikan serupa.

“Jadi ya semoga, kenapa aku posting, aku berharap masyarakat Indonesia pun tergerak hatinya untuk bisa melakukan sedekah subuh,” tuturnya.