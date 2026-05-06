Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ivar Jenner Blak-blakan, Dewa United Ternyata Punya Kendala Ini

Rabu, 06 Mei 2026 – 12:44 WIB
Ivar Jenner Blak-blakan, Dewa United Ternyata Punya Kendala Ini - JPNN.COM
Gelandang Timnas Indonesia dan Dewa United Ivar Jenner. Foto: ILeague.

jpnn.com - Gelandang Dewa United Ivar Jenner mengungkapkan sejumlah kendala yang kerap menghantui timnya dalam beberapa laga terakhir.

Dewa United sebelumnya meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Semen Padang FC di Banten International Stadium, Minggu (3/5/2026).

Namun, di balik hasil tersebut, Ivar menilai timnya masih kesulitan menghadapi lawan yang memilih bermain bertahan.

Baca Juga:

Pemain Timnas Indonesia itu menyebut banyak tim, termasuk Semen Padang, tampil sangat defensif demi mengamankan posisi di klasemen.

"Saya melihat pertandingan seperti ini memang tidak mudah. Tim-tim yang kami hadapi belakangan ini punya tujuan untuk bertahan di liga, jadi mereka bermain sangat dalam dan menutup ruang."

"Kami harus membangun serangan, dan itu tidaklah mudah," ucap mantan pemain Jong Utrecht itu.

Baca Juga:

Ivar menilai efektivitas menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan.

Dia menyebut Dewa United seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol, tetapi kerap membuang peluang.

Gelandang Dewa United Ivar Jenner mengungkapkan sejumlah kendala yang kerap menghantui timnya dalam beberapa laga terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ivar Jenner  Dewa United  Super League  klasemen Super League 
BERITA IVAR JENNER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp