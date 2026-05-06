Ivar Jenner Blak-blakan, Dewa United Ternyata Punya Kendala Ini

Rabu, 06 Mei 2026 – 12:44 WIB

jpnn.com - Gelandang Dewa United Ivar Jenner mengungkapkan sejumlah kendala yang kerap menghantui timnya dalam beberapa laga terakhir.

Dewa United sebelumnya meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Semen Padang FC di Banten International Stadium, Minggu (3/5/2026).

Namun, di balik hasil tersebut, Ivar menilai timnya masih kesulitan menghadapi lawan yang memilih bermain bertahan.

Pemain Timnas Indonesia itu menyebut banyak tim, termasuk Semen Padang, tampil sangat defensif demi mengamankan posisi di klasemen.

"Saya melihat pertandingan seperti ini memang tidak mudah. Tim-tim yang kami hadapi belakangan ini punya tujuan untuk bertahan di liga, jadi mereka bermain sangat dalam dan menutup ruang."

"Kami harus membangun serangan, dan itu tidaklah mudah," ucap mantan pemain Jong Utrecht itu.

Ivar menilai efektivitas menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan.

Dia menyebut Dewa United seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol, tetapi kerap membuang peluang.