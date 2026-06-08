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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ivar Jenner Masih Buta Kekuatan Mozambik, Timnas Indonesia Fokus Matangkan Taktik

Senin, 08 Juni 2026 – 11:27 WIB
Ivar Jenner Masih Buta Kekuatan Mozambik, Timnas Indonesia Fokus Matangkan Taktik - JPNN.COM
Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner (jersei merah). Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia belum banyak mengantongi informasi mengenai kekuatan Mozambik menjelang bentrok pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat para pemain merasa cemas menghadapi wakil Afrika itu.

Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku Skuad Garuda masih minim informasi mengenai kekuatan Mozambik.

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Menurutnya, tim pelatih kemungkinan akan memberikan gambaran lebih detail mengenai calon lawan pada sesi persiapan terakhir sebelum pertandingan.

"Tentang Mozambik, kami tidak tahu apa-apa soal mereka. Mungkin besok kami akan mendapatkan informasi," ujar Jenner.

Alih-alih memikirkan kekuatan lawan, Ivar menegaskan Timnas Indonesia memilih memusatkan perhatian pada persiapan internal.

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Para pemain saat ini fokus mematangkan taktik, menjaga kondisi fisik, dan membangun chemistry agar bisa tampil maksimal saat pertandingan berlangsung.

Ivar menilai pendekatan tersebut menjadi langkah terbaik mengingat waktu persiapan yang tidak terlalu panjang.

Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada FIFA matchday kedua. Ivar Jenner mengaku masih buta kekuatan lawan dan memilih fokus mematangkan taktik.

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TAGS   Timnas Indonesia  Ivar Jenner  Indonesia Vs Mozambik  FIFA Matchday 
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