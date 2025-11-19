Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia

jpnn.com - Ivar Jenner melihat sesuatu yang berbeda dari Timnas U-23 Indonesia setelah mampu menahan imbang Mali U-23 pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Selasa (18/11/2025).

Pertandingan kedua antara Indonesia vs Mali berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Energi Baru di Pakansari

Garuda Muda tampil lebih percaya diri dibanding pertemuan pertama, yang berakhir dengan kekalahan 0-3.

Bagi Ivar, respons tersebut jauh lebih penting ketimbang skor semata.

"Saya sangat bangga dengan tim hari ini. Kami menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dibanding laga sebelumnya," ucap pemain yang ditunjuk sebagai kapten Timnas U-23 Indonesia itu.

Timnas U-23 Indonesia Tunjukkan Karakter

Menurutnya, Timnas U-23 Indonesia mampu kembali menampilkan karakter asli mereka meski menghadapi lawan yang dihuni banyak pemain Eropa.

"Mali adalah tim yang bagus dengan banyak pemain di Eropa. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami adalah tim yang sangat bagus melawan tim kuat," tambahnya.

Taktik Fleksibel dan Pelajaran Menuju SEA Games

Salah satu poin yang disoroti Ivar ialah fleksibilitas taktik yang diterapkan pelatih Indra Sjafri.