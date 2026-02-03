Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ivar Jenner Resmi Dilepas FC Utrecht, Ada Apa di Balik Perpisahan Ini?

Selasa, 03 Februari 2026 – 09:00 WIB
Pemain Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner (5). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - FC Utrecht resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner.

Keputusan tersebut diambil meski kontrak sang pemain sejatinya masih berlaku hingga penghujung musim ini.

Pengumuman perpisahan itu disampaikan langsung melalui laman resmi klub.

Manajemen Utrecht dan Jenner sepakat menempuh jalan berpisah lebih cepat setelah melalui pembicaraan bersama dalam beberapa waktu terakhir.

Manajer Teknik sekaligus Kepala Pemandu Bakat FC Utrecht Jeffrey Kooistra menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan karier pemain berusia 22 tahun itu.

Minimnya kesempatan tampil menjadi faktor utama yang melatarbelakangi kesepakatan tersebut.

"Dia merupakan anggota klub yang ingin bermain di setiap pekan, terutama karena usianya."

"Kami berusaha bersama untuk mencari solusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ivar," jelas Kooistra.

Perjalanan bersama FC Utrecht berakhir lebih cepat. Kini, masa depan Ivar Jenner jadi tanda tanya.

