Iwa K Bicara soal Hubungannya dengan Denada, Cipratan Oli Samping

Jumat, 13 Februari 2026 – 16:09 WIB
Iwa K di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com - NAMA rapper Iwa K terseret dalam dinamika persoalan Denada.

Pemilik nama Iwa Kusuma itu diisukan sebagai ayah biologis anak Denada, Ressa Rizky Rossano.

Iwa K pun buka suara, mengatakan bahwa hubungannya dengan Denada tak lebih dari sekadar hubungan profesional.

Pria berusia 55 tahun itu lantas menceritakan bahwa Denada pertama kali manggung dengannya.

"Oh, Denada memang, masa SMA-nya Denada pertama kali manggung sama gue," ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Dahulu, zaman gue lagi latihan, dia masih pakai baju SMA, datang, tes, uji latihan, dan kami latihan. Nah, ya, sudah, lebih ke proyek manggung bareng saja sih," imbuh Iwa.

Pemain film Sayap-Sayap Patah itu mengatakan bahwa kebersamaannya dengan Denada hanya sebatas terkait kegiatan bermusik.

Dia membantah gosip bahwa dirinya ayah biologis dari Ressa.

Iwa K diisukan sebagai ayah biologis anak Denada, Ressa Rizky Rossano. Siapa yang bilang sih?

