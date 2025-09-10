Iwan Bule Terjun ke Lapangan Pastikan Ketersediaan BBM dan LPG Aman

Rabu, 10 September 2025 – 19:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen PT Pertamina (Persero) terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG khususnya saat libur panjang pada pekan lalu.

Langkah itu untuk memberi semangat kepada para karyawan yang harus bertugas di masa libur.

"Hal ini juga untuk memastikan kesiapan pasokan energi ke masyarakat," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Baca Juga: Pertamina Hadirkan Teknologi Elektrolisis Modern untuk Produksi Green Hydrogen

Iwan Bule yang terjun langsung ke lapangan, mengunjungi Fuel Terminal (FT) Ujung Berung, FT Padalarang, serta SPBU Coco 31.405.01 di kawasan Ujung Berung, Jumat (5/9) lalu.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG.

Dia didampingi Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Freddy Anwar, Group Head Operation (GHO) Moch Toriq, FT Manager Bandung Debby dan jajaran.

Baca Juga: Pertamina Hadirkan Teknologi Elektrolisis Modern untuk Produksi Hidrogen Hijau di Ulubelu

"Bandung dipilih sebagai lokasi kunjungan karena menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat saat libur panjang," ujar eks Ketua Umum PSSI ini.

Dalam kunjungannya, Iriawan juga menyapa operator hingga awak mobil tangki BBM di FT Ujung Berung dan FT Padalarang.