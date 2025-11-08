Iwan Fals Tampak Emosional Saat Bahas Lagu Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Iwan Fals kembali berkolaborasi dengan Ebiet G. Ade melalui perilisan lagu Ibu. Sebelumnya mereka telah berkolaborasi melalui lagu Titip Rindu Buat Ayah.

Namun, Iwan Fals tampak bersusah payah menahan air mata saat menceritakan makna dari lagu Ibu.

Tangan dan bibirnya tiba-tiba bergetar ketika ditanya mengenai lagu yang menggambarkan cinta untuk ayah dan ibu itu.

"Saya selalu membayangkan ibu itu yang luar biasa, ibu pertiwi ya, ibu saya sangat luar biasa gitu. Jadi, bagaimana, coba susah menggambarkannya. Bukan cuma cahaya begitu, udara juga dikasih, dan saya anak yang jarang pulang begitu kan," ujar Iwan Fals sambil menahan tangis di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).

Dia kemudian mengibaratkan perasaannya tersebut bak sebuah gelas yang jatuh dan pecah.

"Perasaan saya tentang lagu ini ibarat gelas jatuh ke bawah, pecah dan serpihannya kemana-mana. Itu perasaan saya," ucap Iwan Fals.

Sebagai informasi, lagu Ibu digarap ulang Iwan Fals dan Ebiet G. Ade dengan aransemen baru.

Begitu pun dengan dengan lagu Titip Rindu Buat Ayah yang dihadirkan dengan aransemen baru.