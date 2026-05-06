JPNN.com - Daerah

IWIP dan WBN Bangun Fasilitas Air Bersih untuk Warga Halmahera Tengah

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:55 WIB
Fasilitas air bersih di Halmahera Tengah. Foto: IWIP

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama PT Weda Bay Nickel (WBN) memulai pembangunan fasilitas air bersih di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut. Fasilitas yang dibangun berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) Lelilef.

Pembangunan difokuskan untuk melayani warga Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Waibulan. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih yang layak.

Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pembangunan WTP ditandai dengan dimulainya pemasangan jaringan pipa distribusi pada 23 April 2026.

Tahapan ini menjadi langkah awal dalam penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan tersebut. Fasilitas WTP Lelilef dilengkapi dua reservoir dengan kapasitas total 5.200 meter kubik per hari.

Selain itu, terdapat tiga unit instalasi pengolahan air pada masing-masing reservoir dengan kapasitas 210 meter kubik per unit.

General Manager Health, Safety, and Environment (HSE) IWIP Iwan Kurniawan, menyatakan bahwa akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

“Dimulainya pekerjaan pemasangan pipa air bersih ini menjadi titik awal perubahan kualitas hidup. Akses terhadap air bersih sering dianggap sederhana, namun memiliki dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan masyarakat,” ujar Iwan.

TAGS   fasilitas air bersih  IWIP  WBN  Air Bersih 

