IWIP Dukung Kolaborasi Tsingshan–UNIDO untuk Percepat Industri Nikel Berkelanjutan

Kamis, 27 November 2025 – 11:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi strategis antara Tsingshan Holding Group dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dalam percepatan pengembangan ekosistem industri nikel berkelanjutan di Indonesia.

Kerja sama tersebut dinilai sejalan dengan komitmen IWIP memperkuat prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan industri.

Kolaborasi Tsingshan–UNIDO ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Sustainable Development of the Nickel Industry Chain dalam Konferensi Negara Anggota UNIDO ke-21 dan Global Industry Summit di Riyadh, Arab Saudi, pada 24 November 2025.

Deklarasi tersebut menjadi pijakan awal kerja sama selama tiga tahun.

Penandatanganan dilakukan oleh Deputy to the Director General UNIDO, Ciyong Zou, dan General Manager Tsingshan Holding Group, Sider Xu.

Dalam kesepakatan ini, IWIP ditunjuk sebagai kawasan percontohan untuk penerapan inisiatif pengembangan industri nikel berkelanjutan.

Kerja sama ini mencakup empat pilar utama, yaitu ekonomi sirkular, pengembangan keterampilan industri, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan manajemen rantai pasok hijau.

Keempat pilar tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat efisiensi operasional dan daya saing industri nikel nasional di tingkat global.