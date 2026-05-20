IWIP Gandeng Perguruan Tinggi Siapkan Talenta Muda Siap Kerja

Rabu, 20 Mei 2026 – 18:29 WIB
IWIP menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa siap kerja lewat program magang. Foto: IWIP

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk menyiapkan talenta muda yang siap bekerja di sektor industri melalui program magang.

Program tersebut akan dilaksanakan di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, dan ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa.

Perguruan tinggi yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Negeri Jember.

Sebelumnya, IWIP juga telah menjalankan program serupa bersama sejumlah perguruan tinggi di Maluku Utara.

General Manager Human Resources Development IWIP Roslina Sangaji, mengatakan program magang ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri.

“Melalui program ini, IWIP tidak hanya membuka akses bagi mahasiswa untuk merasakan praktik kerja, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan sektor industri,” ujar Roslina dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Roslina, pengalaman langsung di lingkungan industri akan membantu mahasiswa memahami standar kerja, budaya keselamatan, dan operasional.

Program magang akan berlangsung selama tiga bulan dan terbuka bagi mahasiswa dari berbagai jurusan, seperti Teknik Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknologi Informasi, Mekatronika, serta Bahasa dan Budaya Tiongkok.

