IWIP Peringati HUT ke-80 RI dengan Semangat Persatuan Bersama Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dengan semangat persatuan.

Ratusan karyawan, baik dari Indonesia maupun mancanegara, memeriahkan rangkaian perlombaan dan mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih di area industri.

Momentum kemerdekaan dimanfaatkan IWIP untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan solidaritas di lingkungan kerja.

Nilai gotong royong, saling menghargai, dan kebanggaan terhadap tanah air ditanamkan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang inklusif.

General Manager Human Resource Department IWIP, Rosalina Sangadji, menekankan bahwa kemeriahan perayaan mencerminkan semangat persatuan di lingkungan perusahaan.

“Partisipasi seluruh karyawan menjadi bukti bahwa semangat persatuan benar-benar hidup di kawasan industri ini,” ujar Rosalina, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Kegiatan HUT RI di IWIP rutin digelar setiap tahun. Selain karyawan Indonesia dari berbagai departemen, perayaan kali ini juga dimeriahkan oleh karyawan mancanegara, termasuk dari Tiongkok dan Eropa, menegaskan karakter internasional kawasan industri tersebut.

Rangkaian perayaan diawali dengan IWIP Fun Games 2025 pada 8–15 Agustus, menampilkan delapan kategori perlombaan seperti estafet bola, balap karung, estafet pingpong, balap kelereng, menyeberang sungai, balap cacing, voli raksasa, hingga senam kreasi.