Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

IWIP Peringati HUT ke-80 RI dengan Semangat Persatuan Bersama Karyawan

Selasa, 19 Agustus 2025 – 16:51 WIB
IWIP Peringati HUT ke-80 RI dengan Semangat Persatuan Bersama Karyawan - JPNN.COM
IWIP meriahkan HUT ke-80 RI dengan lomba dan upacara, perkuat kebersamaan karyawan. Foto: IWIP

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dengan semangat persatuan.

Ratusan karyawan, baik dari Indonesia maupun mancanegara, memeriahkan rangkaian perlombaan dan mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih di area industri.

Momentum kemerdekaan dimanfaatkan IWIP untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan solidaritas di lingkungan kerja.

Baca Juga:

Nilai gotong royong, saling menghargai, dan kebanggaan terhadap tanah air ditanamkan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang inklusif.

General Manager Human Resource Department IWIP, Rosalina Sangadji, menekankan bahwa kemeriahan perayaan mencerminkan semangat persatuan di lingkungan perusahaan.

“Partisipasi seluruh karyawan menjadi bukti bahwa semangat persatuan benar-benar hidup di kawasan industri ini,” ujar Rosalina, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Baca Juga:

Kegiatan HUT RI di IWIP rutin digelar setiap tahun. Selain karyawan Indonesia dari berbagai departemen, perayaan kali ini juga dimeriahkan oleh karyawan mancanegara, termasuk dari Tiongkok dan Eropa, menegaskan karakter internasional kawasan industri tersebut.

Rangkaian perayaan diawali dengan IWIP Fun Games 2025 pada 8–15 Agustus, menampilkan delapan kategori perlombaan seperti estafet bola, balap karung, estafet pingpong, balap kelereng, menyeberang sungai, balap cacing, voli raksasa, hingga senam kreasi.

IWIP meriahkan HUT ke-80 RI dengan lomba dan upacara, perkuat kebersamaan karyawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IWIP  HUT RI  HUT ke-80 RI  lomba agustusan 
BERITA IWIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp