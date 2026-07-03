IWIP Perkuat Transformasi Kawasan Industri Rendah Karbon melalui Program NZIP

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terus memperkuat upaya transformasi menuju kawasan industri rendah karbon melalui partisipasinya dalam Program Net Zero Industrial Precincts (NZIP) guna mendukung target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050.

IWIP menjadi salah satu kawasan industri yang mengikuti implementasi NZIP Fase 2, program yang diinisiasi Kementerian Perindustrian bersama Climateworks Centre untuk mempercepat pengembangan kawasan industri rendah emisi di Indonesia.

Perkembangan program tersebut dibahas dalam Lokakarya Perkembangan Program NZIP Fase 2 dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (1/7).

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Forum itu mempertemukan pemerintah, pengelola kawasan industri, tenant, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat kolaborasi dalam agenda dekarbonisasi.

Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Winardi, mengatakan transformasi kawasan industri menjadi strategi penting dalam mencapai target pengurangan emisi sektor industri nasional.

"Melalui pendekatan tersebut, pengelola kawasan, tenant, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengidentifikasi peluang pengurangan emisi melalui peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi rendah karbon, pembangunan infrastruktur bersama, hingga penguatan permintaan terhadap produk industri rendah emisi," ujar Winardi.

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Menurutnya, kawasan industri kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga menjadi ekosistem yang mendorong efisiensi sumber daya, pemanfaatan energi rendah karbon, pembangunan infrastruktur bersama, serta pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Dalam program NZIP, fase pertama yang berlangsung pada 2024-2025 menghasilkan pemetaan kawasan industri potensial beserta kerangka analisis sebagai dasar pengembangan kawasan rendah karbon. Selanjutnya, fase kedua pada periode 2025-2028 difokuskan pada penyusunan jalur transisi dekarbonisasi, kajian sosial ekonomi, analisis pasar, dan pengembangan peluang investasi.