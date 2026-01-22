Close Banner Apps JPNN.com
IZI Resmi Luncurkan 'Booking Berkah Ramadan 1447 Hijriah'

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:32 WIB
Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi meluncurkan Gerakan Booking Berkah Ramadan 1447 H. Foto: Dok IZI

jpnn.com, JAKARTA - Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi meluncurkan Gerakan Booking Berkah Ramadan 1447 H.

Direktur Utama LAZNAS IZI, Wildhan Dewayana menyampaikan peluncuran itu sebagai ikhtiar strategis untuk mendorong kemandirian ibadah kaum duafa, khususnya di wilayah pelosok, daerah terdampak bencana, serta kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Dia mengatakan Booking Berkah Ramadan tidak dirancang sebagai program bantuan sesaat.

“Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan ibadah. Karena itu, kami ingin memastikan kebutuhan dasar dan sarana ibadah mustahik telah terpenuhi sejak awal Ramadan,” ujarnya.

Wildhan menjelaskan gerakan ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan yang kerap dihadapi kaum duafa menjelang Ramadan, mulai dari keterbatasan pangan, akses alat ibadah, hingga kondisi musholla dan lingkungan ibadah yang kurang layak.

“Pendekatan ini kami harapkan dapat menjaga martabat mustahik sekaligus mendukung keberlanjutan ibadah selama Ramadan,” tambahnya.

Selama Ramadan 1447 H, implementasi Booking Berkah Ramadan akan menjangkau 17 kantor perwakilan IZI, wilayah khusus pasca bencana di Sumatra Barrat, Aceh dan Sumatra Utara, serta berbagai titik di wilayah 3T di Indonesia. Bantuan disalurkan melalui lima pilar utama, yakni Benah Musholla, Paket Ramadan, Ifthor dan Takjil, Sebar Al-Qur’an, serta Penyediaan Alat Ibadah.

Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur menegaskan persoalan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks, terutama pascabencana.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi meluncurkan Gerakan Booking Berkah Ramadan 1447 H.

TAGS   IZI  Zakat  infak  Ramadan 
