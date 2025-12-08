Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Izin Operasi Militer Terbit, Perang Thailand Vs Kamboja Dimulai Lagi

Senin, 08 Desember 2025 – 20:23 WIB
Izin Operasi Militer Terbit, Perang Thailand Vs Kamboja Dimulai Lagi - JPNN.COM
Angkatan Laut Kerajaan Thailand melancarkan operasi mengusir pasukan Kamboja yang disebut telah memasuki wilayah Thailand pada Sabtu dini hari. Foto: Thai Navy Warships

jpnn.com, BANGKOK - Thailand telah mengadopsi resolusi Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang mengizinkan operasi militer baru di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja, kata Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (8/12).

"Dalam mengumumkan resolusi NSC, pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah yang telah disepakati," kata Charnvirakul, seperti dikutip portal berita Khaosod English.

"Tindakan militer akan dilakukan dalam segala keadaan, tergantung pada kondisi situasi yang berkembang, dan kami berhak melakukan operasi militer terkait hal-hal lain yang diperlukan," katanya, menambahkan.

Baca Juga:

Konflik di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja meningkat pada akhir pekan dan berlanjut hingga Senin, ketika kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Mengutip juru bicara militer Thailand, Khaosod melaporkan bahwa Kamboja melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Anupong, sehingga Thailand membalasnya dengan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer Kamboja. (ant/dil/jpnn)

Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand mengizinkan operasi militer baru di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang thailand-kamboja  Thailand vs Kamboja  Operasi militer  Thailand  Kamboja 
BERITA PERANG THAILAND-KAMBOJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp