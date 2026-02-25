Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Izin Pergi Mancing, Pelajar di Bandung Tewas Diduga Dibunuh

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:40 WIB
Izin Pergi Mancing, Pelajar di Bandung Tewas Diduga Dibunuh
TKP penemuan mayat laki-laki di kolam pemancingan di Gedebage, Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Warga di Gedebage, Kota Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki mengapung di kolam air.

Mayat tersebut ditemukan masyarakat sekitar pada Minggu (22/2/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan berdasarkan pemeriksaan dan hasil autopsi terhadap jenazah, pria yang ditemukan meninggal itu diduga kuat korban pembunuhan.

Pasalnya, di tubuh korban ditemukan beberapa luka, khususnya di area badan, yang mengindikan adanya perbuatan pidana.

"Kami melakukan evakuasi terkait adanya penemuan orang meninggal dunia dan memang ditemukan ada beberapa luka-luka di tubuh korban. Kemudian, korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi lebih lanjut," kata Anton ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (25/2).

Anton menuturkan dalam penyelidikan terungkap identitas jenazah tersebut. Korban adalah seorang pelajar berinisial AC (19 tahun).

Korban izin pergi kepada keluarganya pada Sabtu (21/2) malam untuk memancing, tetapi hingga keesokan harinya tidak kembali ke rumah. 

"Korban laki-laki, pekerjaannya adalah pelajar, warga Cibeunying Kaler. Korban pada malam kejadian itu dia izin ke keluarganya untuk mancing. Ternyata keesokan harinya tidak ada komunikasi dan keluarganya," ujarnya.

Polisi mengungkap adanya dugaan pembunuhan dalam penemuan mayat laki-laki di kolam pemancingan di Gedebage, Kota Bandung.

Bandung  Dibunuh  gedebage  pembunuhan  pelajar dibunuh 
