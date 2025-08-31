J Trust Bank Hadir Lebih Dekat dengan Generasi Muda Melalui Edukasi Finansial dan Hiburan

jpnn.com, YOGYAKARTA - J Trust Bank bersama JKT48 menghadirkan pengalaman unik yang memadukan hiburan, kedekatan komunitas, dan edukasi finansial di Plaza Student Center Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, Universitas Gadjah Mada (GIK UGM).

Acara ini dihadiri oleh tiga anggota JKT48, yaitu Gita, Muthe, dan Eli, yang berinteraksi langsung dengan para penggemar melalui berbagai rangkaian aktivitas seru.

Mulai dari mini talkshow, sesi bernyanyi, hingga games interaktif, suasana makin hangat dengan antusiasme fans JKT48 dan mahasiswa UGM yang memadati area acara.

Acara ini merupakan salah satu wujud nyata upaya J Trust Bank dalam mendorong inklusi keuangan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan.

Melalui konsep acara jumpa fans bersama JKT48, masyarakat dapat lebih mudah mengenal serta menjangkau berbagai produk dan layanan perbankan J Trust Bank, dalam suasana yang akrab dan penuh keceriaan.

Tidak hanya menghadirkan interaksi langsung dengan idola, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara JKT48 dengan para penggemarnya di Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu basis penggemar terbesar di Indonesia.

“Kami tidak hanya menghadirkan sesi temu sapa yang seru dan menyenangkan antara JKT48 dan para fans, tetapi juga memperkenalkan program simpanan Jump Together 2.0 with JKT48."

"Program ini dirancang untuk mendukung gaya hidup para penggemar dengan berbagai penawaran spesial, mulai dari hadiah langsung berupa photo pack, kesempatan lucky dip official merchandise J Trust Bank x JKT48, hingga kartu debit eksklusif co-branding J Trust Bank x JKT48,” ujar Marketing & Promotion Division Head J Trust Bank, Ake Pramasandhi.