J Trust Bank Kembali Jadi Sponsor Resmi Indonesia Women's Open 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) kembali menjadi sponsor utama turnamen Indonesia Women’s Open (IWO) 2026.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyatakan sponsor utama merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap pengembangan golf wanita serta kemajuan atlet putri di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik.

J Trust Bank berdedikasi untuk mendukung pertumbuhan golf wanita dan para atletnya, baik di tingkat domestik maupun internasional.

“Kami percaya bahwa olahraga merupakan platform yang baik untuk membina talenta muda, memastikan kesempatan yang setara bagi pegolf wanita untuk berprestasi, serta menginspirasi generasi penerus secara global,” ungkap Ritsuo Fukadai dikutip, Kamis (29/1).

IWO 2026 diselenggarakan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF) dengan dukungan dari Persatuan Golf Indonesia (PGI) dan Korean Ladies Professional Golf Tour (KLPGA). Acara ini akan menampilkan lebih dari 120 pegolf wanita dari 12 negara di kawasan Asia-Pasifik.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, profil IWO 2026 meningkat signifikan dengan total hadiah sebesar US$600.000 (sekitar Rp10 miliar)—dua kali lipat dari jumlah pada edisi perdana pada 2025.

Baca Juga: J Trust Bank Hadir Lebih Dekat dengan Generasi Muda Melalui Edukasi Finansial dan Hiburan

Hal ini menjadikan IWO sebagai turnamen golf profesional wanita dengan hadiah terbesar di Asia-Pasifik.

"Kami sangat senang dapat kembali memberikan dukungan kami untuk Indonesia Women’s Open. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyaksikan para atlet ini menunjukkan fokus, strategi, disiplin, dan sportivitas yang diperlukan untuk berkompetisi di tingkat dunia," tambah Ritsuo Fukadai.