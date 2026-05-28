J99 Corp Salurkan 17 Sapi Kurban, Ada yang Berbobot 1.280 Kg

jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp melaksanakan kegiatan kurban pada momentum Iduladha 1447 H sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial.

Tahun ini, perusahaan menyalurkan 17 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk sejumlah panti asuhan.

Dari total hewan kurban, salah satu sapi memiliki bobot mencapai 1.280 kilogram, menjadikannya salah satu sapi terbesar dalam pelaksanaan kurban J99 Corp tahun ini.

Selain ditujukan untuk masyarakat, hewan kurban tersebut juga diatasnamakan bagi 119 karyawan terpilih melalui sistem akad resmi.

"Program ini menjadi bentuk apresiasi nyata dari perusahaan terhadap loyalitas dan kinerja staf yang menggerakkan berbagai unit bisnis di bawah naungan J99 Corp," kata Founder J99 Corp, Gilang Widya Pramana, Kamis (28/5).

Di Malang, sebanyak 9 ekor sapi akan disembelih di Garasi Juragan99 Trans, sementara pembagian besek daging kurban dilakukan di halaman Gudang MS Glow Office.

“Iduladha bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar ikhlas, berbagi, dan menghadirkan kebahagiaan bagi lebih banyak orang,” ujarnya.

Founder J99 Corp sekaligus MS GLOW Beauty, Shandy Purnamasari, menambahkan bahwa kegiatan kurban rutin setiap tahun adalah wujud rasa syukur atas perjalanan dan pertumbuhan perusahaan.