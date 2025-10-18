Jababeka Golf Perkenalkan Outdoor Wedding, Hadirkan Venue Romantis & Elegan

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, CIKARANG - Jababeka Golf & Country Club di Cikarang menghadirkan pesta pernikahan di tengah hamparan lapangan golf dan pepohonan palem yang hijau dengan suasana yang romantis dan elegan.

Nuansa tersebut dihadirkan di Jababeka Wedding Expo 2025, di Jababeka Golf & Country Club pada Rabu (14/10).

Pameran pernikahan yang digelar oleh Jababeka Golf & Country Club ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan profesional dari Jabodetabek.

Mulai dari wedding organizer, penyedia dekorasi, gaun pengantin, makanan (test food), hingga paket venue outdoor.

Di antaranya ialah Aulia Wedding, Anita Wedding, Daneend Decoration, D One Wedding Organizer, Big Wedding Organizer, Queen Wedding Organizer, Sky Wedding, D'Sans WO, History Wedding, Clara Wedding, Biaz Production, dan Kuantum Saga.

Direktur Utama Jababeka Golf & Country Club Hyanto Wihadhi, menjelaskan tujuan pameran ini bukan hanya mempertemukan para vendor profesional dan berkualitas saja.

Tetapi juga menghadirkan wadah inspirasi bagi calon pengantin untuk mendapat semua kebutuhan pernikahan.

“Kami ingin, ketika calon pengantin pulang dari pameran ini, mereka bisa langsung membayangkan, merencanakan atau mewujudkan pernikahan impian mereka,” kata Hyanto Wihadhi.