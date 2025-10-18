Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jababeka Golf Perkenalkan Outdoor Wedding, Hadirkan Venue Romantis & Elegan

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 11:01 WIB
Jababeka Golf Perkenalkan Outdoor Wedding, Hadirkan Venue Romantis & Elegan - JPNN.COM
Jababeka Golf & Country Club di Cikarang menghadirkan pesta pernikahan di tengah hamparan lapangan golf dan pepohonan palem yang hijau dengan suasana yang romantis dan elegan. Foto dok Jababeka Golf & Country Club

jpnn.com, CIKARANG - Jababeka Golf & Country Club di Cikarang menghadirkan pesta pernikahan di tengah hamparan lapangan golf dan pepohonan palem yang hijau dengan suasana yang romantis dan elegan.

Nuansa tersebut dihadirkan di Jababeka Wedding Expo 2025, di Jababeka Golf & Country Club pada Rabu (14/10).

Pameran pernikahan yang digelar oleh Jababeka Golf & Country Club ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan profesional dari Jabodetabek.

Baca Juga:

Mulai dari wedding organizer, penyedia dekorasi, gaun pengantin, makanan (test food), hingga paket venue outdoor.

Di antaranya ialah Aulia Wedding, Anita Wedding, Daneend Decoration, D One Wedding Organizer, Big Wedding Organizer, Queen Wedding Organizer, Sky Wedding, D'Sans WO, History Wedding, Clara Wedding, Biaz Production, dan Kuantum Saga.

Direktur Utama Jababeka Golf & Country Club Hyanto Wihadhi, menjelaskan tujuan pameran ini bukan hanya mempertemukan para vendor profesional dan berkualitas saja.

Baca Juga:

Tetapi juga menghadirkan wadah inspirasi bagi calon pengantin untuk mendapat semua kebutuhan pernikahan.

“Kami ingin, ketika calon pengantin pulang dari pameran ini, mereka bisa langsung membayangkan, merencanakan atau mewujudkan pernikahan impian mereka,” kata Hyanto Wihadhi.

Jababeka Golf & Country Club siap mewujudkan impian pernikahan para calon pengantin dengan berbagai  konsep pernikahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wedding  Pernikahan  Wedding Expo  Jababeka Golf & Country Club  wedding organizer 
BERITA WEDDING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp