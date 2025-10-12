Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di seluruh wilayah, salah satunya di empat daerah aglomerasi.

Nantinya dalam proses pembangunannya melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun empat kawasan aglomerasi itu yakni Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor - Depok, Kota Bekasi - Kabupaten Bekasi, Purwakarta - Karawang - Subang - Kota Bandung - Cimahi - Cianjur - Sukabumi - Kabupaten Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sampai saat ini pembahasan untuk membangun PLTSa tengah berproses.

Pembahasan juga mengenai nasib TPA Sarimukti yang masih jadi masalah dalam penanganan persoalan sampah di wilayah Bandung Raya.

"Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya, hari ini sedang dipersiapkan adalah untuk Sarimukti," kata Dedi, dikutip Minggu (12/10/2025).

Dedi menjelaskan, pembangunan empat PLTSa oleh Danantara itu ditargetlan dimulai pada 2027. Meski begitu, Dedi berharap bisa lebih cepat.

"Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun," ucapnya.