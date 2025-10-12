Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara

Minggu, 12 Oktober 2025 – 22:00 WIB
Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Diskominfo Jabar

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di seluruh wilayah, salah satunya di empat daerah aglomerasi.

Nantinya dalam proses pembangunannya melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun empat kawasan aglomerasi itu yakni Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor - Depok, Kota Bekasi - Kabupaten Bekasi, Purwakarta - Karawang - Subang - Kota Bandung - Cimahi - Cianjur - Sukabumi - Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sampai saat ini pembahasan untuk membangun PLTSa tengah berproses.

Pembahasan juga mengenai nasib TPA Sarimukti yang masih jadi masalah dalam penanganan persoalan sampah di wilayah Bandung Raya.

"Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya, hari ini sedang dipersiapkan adalah untuk Sarimukti," kata Dedi, dikutip Minggu (12/10/2025).

Baca Juga:

Dedi menjelaskan, pembangunan empat PLTSa oleh Danantara itu ditargetlan dimulai pada 2027. Meski begitu, Dedi berharap bisa lebih cepat.

"Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun," ucapnya.

Pemprov Jabar berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di empat daerah aglomerasi yang didanai Danantara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLTSa  Jabar  Danantara  Dedi Mulyadi  Rosan Roeslani 
BERITA PLTSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp