Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyarankan Angga Raka Prabowo mundur dari kursi Wamenkomdigi, setelah resmi menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Badan tersebut menjadi transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden.

Menurut Deng Ical sapaan Syamsu Rizal, tugas Kepala BKP sangat berat, sehingga Angga Raka perlu mundur dari Wamenkomdigi.

Terlebih lagi, ujarnya, Angga Raka harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden RI Prabowo Subianto dengan tepat dan efektif ke publik.

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” kata Deng Ical dalam keterangan persnya, Kamis (18/9).

Wakil Wali Kota Makassar itu mengatakan BKP sebenarnya punya tugas berat lain seperti membangun sistem komunikasi strategis dan responsif.

Kemudian, kata Deng Ical, BKP perlu pula memberikan informasi aktual dan akurat kepada Prabowo, agar Kepala Negara bisa merespons persoalan masyarakat secara tepat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” lanjut legislator Dapil I Sulawesi Selatan itu.