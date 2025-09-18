Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi

Kamis, 18 September 2025 – 21:30 WIB
Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyarankan Angga Raka Prabowo mundur dari kursi Wamenkomdigi, setelah resmi menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Badan tersebut menjadi transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden.

Menurut Deng Ical sapaan Syamsu Rizal, tugas Kepala BKP sangat berat, sehingga Angga Raka perlu mundur dari Wamenkomdigi. 

Baca Juga:

Terlebih lagi, ujarnya, Angga Raka harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden RI Prabowo Subianto dengan tepat dan efektif ke publik.

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” kata Deng Ical dalam keterangan persnya, Kamis (18/9).

Wakil Wali Kota Makassar itu mengatakan BKP sebenarnya punya tugas berat lain seperti membangun sistem komunikasi strategis dan responsif. 

Baca Juga:

Kemudian, kata Deng Ical, BKP perlu pula memberikan informasi aktual dan akurat kepada Prabowo, agar Kepala Negara bisa merespons persoalan masyarakat secara tepat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” lanjut legislator Dapil I Sulawesi Selatan itu.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyarankan Angga Raka Prabowo mundur dari kursi Wamenkomdigi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   badan komunikasi pemerintah  Wamenkomdigi  Angga Raka Prabowo  Presiden Prabowo Subianto  Kepala BKP Angga Raka Prabowo 
BERITA BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp