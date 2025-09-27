Jabat Ketua Harian, Ahmad Ali Siap Memenangkan PSI pada Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali berharap partainya bisa menjadi bagian dari pihak yang bisa menjawab berbagai tantangan bangsa ke depan dari ekonomi sampai demokrasi.

Dia berkata demikian dalam sambjtan setelah ditunjuk menjadi Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

"Sampai tantangan kepercayaan publik terhadap para pemimpinnya, PSI harus ambil bagian untuk menyelesaikan, bukan menjadi bagian dari persoalan,” ucap Ahmad Ali, Jumat.

Dari situ, dia mengajak seluruh pengurus, anggota legislatif, kepala daerah, dan seluruh kader dari PSI bekerja secara solid.

Sebab, kata Ahmad Ali, kesolidan ini yang bisa membawa PSI tidak sekadar lolos Pemilu 2029, melainkan menang kontestasi politik.

"Pertanyaannya seharusnya bukan lagi apakah PSI akan lolos pada Pemilu 2029, tetapi PSI harus bertekad menjadi pemenang Pemilu 2029. Pengalaman kekalahan dua pemilu sebelumnya seharusnya menjadi modal bagi PSI melakukan introspeksi dan evaluasi. Kepengurusan PSI hari ini harus mampu memberikan jawaban,” kata Ahmad Ali.

Dia juga mengingatkan keterbukaan dan transparansi menjadi cara lain agar PSI bisa memenangkan Pemilu 2029.

"Kantor DPD dan DPW PSI harus dibuka lebar-lebar. Kantor-kantor PSI harus menyiapkan berbagai fasilitas dan membuat kegiatan-kegiatan sosial sehingga PSI semakin dekat dengan masyarakat,” ujar dia.